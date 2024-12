Lazio Inter, ci sarà anche Pavard? Le condizioni del difensore

Lazio Inter, le condizioni degli infortunati in casa nerazzurra: Benjamin Pavard sarà a disposizione di Inzaghi per la partita?

Per lo scontro diretto contro la Lazio, Simone Inzaghi avrà tutta la squadra dell’Inter a disposizione tranne i due difensori ancora out per infortunio. Francesco Acerbi è ancora ai box, così come Benjamin Pavard. Tuttosport fa il punto percorso di recupero del giocatore francese bloccato da Inter-Lipsia del 26 novembre

L’ex Bayern punta di fare ritorno tra i convocati per la Supercoppa Italiana: Pavard tenterà di rientrare in campo per la partita del 2 gennaio contro l’Atalanta, la semifinale della competizione che si giocherà ancora in Arabia e Riad. Un recupero di Pavard per le partite precedenti in campionato resta difficile da immaginare: potrebbe giocare qualche minuto il 28 dicembre contro il Cagliari, ma non si rischierà niente e di sicuro non ci sarà per la sfida del prossimo lunedì all’Olimpico