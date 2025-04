Infortunio Dele Bashiru, ecco come sta il giocatore a poche ore dalla sfida contro il Genoa: la decisione di Baroni

Condividi via email

Infortunio Dele Bashiru, ecco come sta il giocatore a poche ore dalla sfida contro il Genoa: la situazione

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Dele Bashiru non è al meglio, ieri a Formello a lavorato solo a parte, ma partirà comunque con la Lazio verso Genova e sarà in panchina, a disposizione di Baroni.

Gli unici assenti restano quindi Patric e Nuno Tavares per infortunio e Isaksen per squalifica.