Como Lazio Women, dove vedere la sfida di campionato in tv e streaming

Como Lazio Women, a pochi giorni dalla sfida contro le lombarde ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Nel weekend di campionato ad andare in campo non sarà solo la Lazio di Baroni, ma anche la Lazio Women di mister Grassadonia. Le biancocelesti giocheranno contro il Como per il match di conferma dopo l’incrocio avvenuto contro il Napoli.

La partita avverrà domenica 27 Aprile alle ore 12.30 e sarà trasmessa su Dazn ma sarà possibile seguirlo anche in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console