Calciomercato Lazio, la vecchia signora bussa in casa dei biancocelesti per un titolare? Le ultime

Calciomercato Lazio, la Juventus punta un giocatore della rosa di Marco Baroni: tutti gli aggiornamenti

Continua a sentirsi parlare di calciomercato Lazio in questa fase finale di stagione dove i biancocelesti stanno provando a vincere un testa a testa con Juventus, Bologna e Roma per il quarto posto in classifica.

Tuttavia i bianconeri non fanno concorrenza solamente sul terreno di gioco ma anche in ottica mercato hanno lanciato uno sguardo in casa dei biancocelesti per provare a prelevare il portoghese Nuno Tavares.

Il laterale dei capitolini, stando a quanto scritto da Matteo Moretto, è stato infatti inserito nella lista dei giocatori a cui la Vecchia Signora è interessata e potrebbe decidere di affondare qualora la prima scelta, De Cuyper, dovesse sfumare.