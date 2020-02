Lazio Inter, Candreva: «Domenica ce la giocheremo. I miei anni a Roma? Indelebili»

Lazio Inter, le parole di Antonio Candreva sul match di Serie A di domenica sera ai microfoni di Sky Sport

Manca veramente pochissimo al match fra Lazio e Inter con la tensione che sale alle stelle visto l’importanza della partita: le due squadre si giocheranno tanto per la corsa al primo posto visto che sono distanti un punto nella classifica. Antonio Candreva, uno dei grandi ex della serata insieme a De Vrij, ha parlato della sfida ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

«Siamo pronti per la sfida contro la Lazio. Ci alleniamo sempre bene, stiamo costruendo qualcosa di importante. Il nostro è un percorso di crescita che prevede miglioramenti continui. La Lazio è una squadra forte, in salute da mesi. In generale sono diversi anni che sta raccogliendo risultati davvero importanti. Sarà una partita importante e bella, che abbiamo voglia di affrontare. Ce la giocheremo».

Antonio “Romoletto” Candreva è indelebile nella mente dei tifosi biancocelesti e l’esperienza a Roma ha segnato molto anche il numero 87 nerazzurro che dice:

«Io all’Olimpico ho passato 4 anni e mezzo bellissimi sono affezionato alla Lazio, mi ha dato tantissimo. Ho bellissimi ricordi che mi porterò dentro per sempre, ma ora siamo avversari e andremo lì per vincere».