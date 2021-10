Lazio-Inter, Brambati: «Mi auguro non ci siano fischi per Inzaghi». Le parole dell’ex calciatore riguardo l’accoglienza dell’Olimpico per l’ex tecnico

C’è tanta curiosità riguardo all’accoglienza che l’Olimpico riserverà domani al grande ex Simone Inzaghi. Sul tema è intervenuto l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, ai microfoni di TMW Radio:

«Mi auguro che a Roma non ci siano fischi. Ha fatto benissimo alla Lazio, è stato per anni in simbiosi con questa società. Credo che il tifoso intelligente applaudirà per un professionista che ha dato tutto per quei colori. Sarebbe bello accoglierlo con applausi»