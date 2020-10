Lazio Inter, Almeyda: «Oggi finisce con un pari. Eriksson un maestro per me e Inzaghi»

L’argentino in un’intervista a La Gazzetta dello Sport parla della sfida di oggi tra Lazio e Inter, e anche del suo passato.

«Pari e ci si diverte perché sono due squadre pensate per attaccare. Quest`anno sto seguendo meno, ma l`anno scorso le ho viste tutte!» Così Matias Almeyda, ex centrocampista di Lazio e Inter, intervistato oggi su La Gazzetta dello Sport. In vista del match tra biancocelesti e nerazzurri, l’argentino, tecnico dei S.J. Earthquakes, svela: «Con Simone Inzaghi avevamo un grande rapporto: siamo diversi, ma in sintonia. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato allenatore, visto che parlava pochissimo. Ma dicevano lo stesso di me. Abbiamo imparato entrambi da Eriksson, un maestro».