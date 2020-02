Lazio Inter, 46 mila tagliandi venduti: l’Olimpico si prepara allo spettacolo

Lazio-Inter è la gara che domenica 16, alle ore 20.45, accenderà lo Stadio Olimpico: si va verso il sold out dell’impianto

Non più solo una partita di cartello o un semplice big match. Lazio-Inter è un vero e proprio spareggio Scudetto. Un appuntamento che dirà molto delle dinamiche della classifica, ma soprattutto che sarà accompagnato da una vera e propria ondata di tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport, ad oggi, sono 25mila i tagliandi staccati, a cui si vanno a sommare i 21mila abbonati. La vendita procede spedita, immaginare il pienone non è difficile.

Buona risposta anche da parte dei sostenitori nerazzurri ai quali sarà riservata l’apertura della Curva Maestrelli.