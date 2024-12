La Lazio aderisca all’iniziativa: “No Bulli”, presenti Lotito e Rovella: il comunicato

La Lazio ha aderito ad una iniziativa della regione contro il Bullismo: presenti all’evento anche Lotito e Nicolò Rovella

La Lazio ha aderito all’iniziativa lanciata dalla regione, insieme alla Roma e alla squadra di Basket Virtus Roma, contro il bullismo “No Bulli“. Presenti alla sala Mechelli del Consiglio Regionale a rappresentare i biancocelesti Lotito e Rovella. Di seguito il comunicato della società sui propri canali ufficiali.

COMUNICATO – «Si è svolta oggi, presso la sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, l`iniziativa “No bulli”, culminata nella sigla di un protocollo di intesa per il contrasto del fenomeno del bullismo. Evento che ha visto la partecipazione della S.S. Lazio, AS Roma e la squadra di basket Virtus Roma 1960.

Presenti, in rappresentanza biancoceleste, il Presidente Claudio Lotito e il centrocampista Nicolò Rovella. “I giocatori – ha detto Lotito – esistono grazie alle tante persone che vivono per loro, per questo i calciatori devono vivere anche per gli altri, questo deve essere il tema di inclusione. Ognuno di noi è un essere umano che va tutelato. La Lazio in questo momento è un punto di riferimento, sotto questo aspetto”.

Rovella ha poi aggiunto: “Sono molto felice di essere qui, è giusto che siano i calciatori a dare l`esempio corretto in campo durante ogni partita. Contribuire a questa causa mi rende molto orgoglioso”.

Hanno infine portato i loro saluti anche il Presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, il vicepresidente Giuseppe Cangemi e l`assessora Elena Palazzo, che hanno ribadito l’importanza dello sport come fenomeno di inclusione».