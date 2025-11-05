Infortunio Romagnoli, ansia in casa Lazio per le condizioni del difensore: oggi gli esami strumentali. Le ultimissime che arrivano direttamente da Formello

Infortunio Romagnoli, ansia in casa Lazio: rischio stop di venti giorni per il difensore. La risposta definitiva la si avrà in giornata.

Preoccupazione in casa Lazio per il nuovo infortunio di Alessio Romagnoli, costretto a lasciare il campo all’intervallo della gara contro il Cagliari per un problema muscolare. Il difensore biancoceleste ha avvertito un fastidio a un flessore e, per precauzione, è stato sostituito. Oggi sono previsti gli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio, ma a Formello si respira un cauto ottimismo: la speranza è che si tratti soltanto di un affaticamento e non di una lesione vera e propria.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’infortunio di Romagnoli rischia di tenerlo fuori dal big match contro l’Inter, in programma nel prossimo turno di Serie A. Un’assenza che sarebbe pesantissima per la squadra di Igor Tudor, già alle prese con una lunga lista di giocatori indisponibili. La Lazio ha infatti collezionato ben dieci infortuni muscolari da inizio stagione, ai quali va aggiunta la pubalgia di Rovella, un dato che preoccupa lo staff tecnico e medico.

Situazione e tempi di recupero

Nel caso in cui gli esami dovessero confermare una lesione, il difensore ex Milan sarebbe costretto a uno stop di circa venti giorni. Questo significherebbe saltare non solo la sfida con l’Inter, ma anche la possibile gara di rientro dopo la sosta contro il Lecce, in programma il 23 novembre. L’infortunio di Romagnoli arriverebbe dunque in un momento delicato della stagione, con la Lazio impegnata su più fronti e chiamata a ritrovare continuità di risultati.

Emergenza in difesa

L’assenza di Romagnoli costringerebbe Tudor a ridisegnare la linea difensiva. Al suo posto potrebbe tornare titolare Patric, mentre resta da valutare la condizione di Casale, anche lui non al meglio. La tenuta del reparto arretrato è una delle chiavi per rilanciare la Lazio, che in questa prima parte di campionato ha sofferto più del previsto in fase di copertura.

L’infortunio di Romagnoli rappresenta dunque un nuovo ostacolo per i biancocelesti, che sperano di ricevere notizie rassicuranti dagli esami. Il giocatore, grande punto di riferimento nello spogliatoio e leader della retroguardia, non vuole rischiare ricadute: solo dopo i controlli si capirà se potrà tornare a disposizione già nelle prossime settimane o se sarà costretto a un periodo di stop più lungo.