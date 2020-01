Lazio, Correa e Cataldi tengono in ansia Inzaghi: la situazione

Lazio, Cataldi e Correa preoccupano Inzaghi: l’argentino a rischio convocazione contro la Samp, sospetto stiramento per il numero 32

Inzaghi fa i conti con le assenze. Su tutte quella di Correa. Il recupero dell’argentino sembra essere più lungo del previsto, la sensazione è che possa saltare anche la convocazione per la gara contro la Sampdoria. Mancano solo due allenamenti per capire la condizione del giocatore, come riporta il Corriere dello Sport.

Allo stesso modo, preoccupa anche Danilo Cataldi: ieri non si è visto in campo, dal match con la Cremonese è uscito tenendosi il polpaccio. Oggi si sottoporrà agli esami del caso, ma si teme uno stiramento.

In casa Lazio, le dita sono tutte incrociate.