 Lazio, l’infermeria si svuota: Sarri ritrova uomini, idee e concorrenza interna! Le ultimissime
Lazio, l'infermeria si svuota: Sarri ritrova uomini, idee e concorrenza interna! Le ultimissime

2 ore ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, l’infermeria si svuota davvero: Sarri ritrova uomini, soluzioni e una rosa finalmente completa. Tutti i dettagli

La Lazio vede finalmente svuotarsi l’infermeria dopo settimane di piena emergenza. Maurizio Sarri sta recuperando diversi elementi e potrà contare su una rosa più ampia almeno fino alla sfida del 13 dicembre contro il Parma. L’imminente Coppa d’Africa priverà i biancocelesti di Dia e Dele-Bashiru, ma il tecnico dovrebbe riabbracciare Cataldi, come riportato dal Corriere della Sera. Intanto Tavares, fermo quasi un mese per un problema muscolare, è già tornato protagonista nelle due gare contro il Milan, servendo anche un assist decisivo per Zaccagni.

Buone notizie arrivano anche dal reparto offensivo. Castellanos è tornato titolare in Coppa Italia dopo due mesi e, pur non essendo un finalizzatore puro, migliora sensibilmente la manovra offensiva grazie ai suoi movimenti. Contro il Bologna potrebbe partire dalla panchina per evitare sovraccarichi, ma Sarri gli ritaglierà comunque spazio. Si è rivisto anche Cancellieri, subentrato giovedì, mentre Dele-Bashiru ha offerto una prova solida al rientro dall’infortunio rimediato nel derby, risultando prezioso soprattutto in fase difensiva.

Il quadro complessivo è dunque molto più incoraggiante rispetto alle scorse settimane. Con l’infermeria che si svuota e alcune pedine chiave nuovamente disponibili, Sarri può contare su più soluzioni e su una concorrenza interna che torna a essere un fattore determinante. Nonostante le difficoltà numeriche, il tecnico è riuscito a far crescere il rendimento della squadra, e ora la Lazio sembra avere basi più solide per affrontare i prossimi impegni.

