Lazio in volo verso Torino, il club annuncia: «Pedrito is back» – FOTO

La Lazio sta partendo in questi minuti da Fiumicino in direzione Torino: il club annuncia il ritorno di Pedro

La Lazio sta partendo in questi minuti da Fiumicino in direzione Torino, aeroporto di Caselle. Ultima trasferta della stagione per i biancocelesti, che domani sera alle 20.45 affronteranno all’Allianz Stadium la Juventus.

Il club biancoceleste ha annunciato sui propri profili social il ritorno tra i convocati di Pedro, che come si vede nella foto sottostante è sorridente e pronto a tornare in campo.