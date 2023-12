Lazio, Impallomeni: «Si è inceppato qualcosa rispetto all’anno scorso» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato di Lazio:

«La Lazio dello scorso anno a volte vinceva con belle partite, dominate. Quest’anno ha difficoltà perché si è inceppato qualcosa, non c’è stato un punto di crescita tra nuovi e vecchi. C’è uno stallo ma non è colpa di nessuno. E’ normale che poi ti innervosisci, il materiale c’è, è nuovo, ma non lo bollerei come fallimentare. E’ una crisi tecnica più difficoltosa di quelle che capitano di solito»