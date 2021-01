Lazio, Immobile tallona Ronaldo dopo aver eguagliato Signori

Ciro Immobile protagonista di un nuovo traguardo con la maglia della Lazio

11 gol in stagione e doppia cifra raggiunta per il quinto anno consecutivo da quando veste la maglia della Lazio già contro il Genoa. Prima di lui, in biancoceleste, ci era riuscito solo Giuseppe Signori. L’ennesimo traguardo tagliato da Ciro Immobile con indosso i colori biancocelesti: contro la Fiorentina è arrivato l’undicesimo centro che lo porta a -3 dal capocannoniere Cristiano Ronaldo, ieri a secco di reti contro il Milan. Avversario contro cui invece Ciro è riuscito a bucare la rete.