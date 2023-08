Lazio, Immobile punta già a un nuovo record: ecco di cosa si tratta. La prima giornata contro il Lecce sarà una sfida importante

Mancano poche otre e la Lazio farà il suo esordio nella nuova stagione. Contro il Lecce sarà una sfida importante, ci saranno dei conti da regolare visto com’è finita l’ultima volta. La squadra è pronta e Immobile più di tutti.

Come riporta il Corriere dello Sport, Ciro da quando è nella Capitale, la sua ‘peggior’ stagione, 2018/19, lo ha visto siglare 19 centri. Si è ripreso poi in quella successiva: 39 gol e record su record stabiliti. È il momento di riprendersi la scena, le amichevoli estive sono state un buon inizio: si è consacrato bomber della squadra con dieci reti. Tra gli obiettivi, c’è la classifica marcatori. Il bomber vuole accomodarsi al primo posto per la quinta volta nella sua carriera, eguaglierebbe così il record assoluto di Nordahl.