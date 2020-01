Lazio, Immobile è il primo marcatore europeo a raggiungere quota 20

Ciro Immobile contro il Napoli ha segnato il gol numero 20 raggiungendo tanti record, tra cui quello di essere il primo marcatore europeo

Di testa, di destro o di sinistro Ciro Immobile segna sempre. Sotto porta è una vera e propria sentenza.

Dopo aver eguagliato Giordano nella classifica All Time della Lazio, essere primo in solitaria in quella capocannonieri, il bomber biancoceleste si riprende la vetta della graduatoria per la Scarpa d’Oro spodestando Lewandoski. Oltre ad aver segnato più gol di tutti, King Ciro è l’unico ad aver segnato 20 gol in Europa: numeri strabilianti che fanno capire quanto stia andando forte l’attaccante. La Lazio vola grazie anche alla raffica di gol segnati dal suo bomber di razza.