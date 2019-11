Lazio, Immobile irrefrenabile e sempre decisivo: i numeri

Lazio, i numeri di Immobile nelle ultime nove partite in cui ha giocato da titolare confermano la sua straordinaria importanza per la squadra.

Ormai, si tratta semplicemente di aggiornare le statistiche. Le prestazioni di Ciro Immobile continuano a essere incredibili: il centravanti laziale è in stato di grazia, non smette di segnare e di incidere sulle partite. Come mette in rilievo Lazio Page, in tutte le ultime nove partite in cui ha giocato da titolare, il bomber biancoceleste ha saputo imprimere il suo marchio sul match, sfornando assist, gol, procurando rigori, oppure, come con l’Atalanta, facendo l’una e l’altra cosa.

Eppure non gli basta: l’obiettivo è quello di raggiungere il record di Batistuta. Immobile ha segnato per otto giornate consecutive, vuole eguagliare l’argentino che nella stagione 1994/1995 aveva inanellato reti su reti in undici giornate consecutive. E poi, c’è anche il record di Higuain, le sue 36 reti nel 2015/2016: un altro obiettivo, per il partenopeo al momento a quota 15 gol in campionato. Un Ciro davvero irrefrenabile.