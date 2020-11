Lazio, Immobile: «Grazie a chi mi ha sostenuto. Verso di me accuse personali»

Lazio, Ciro Immobile ha ringraziato sui social tutti coloro che lo hanno sostenuto in queste ore

«Volevo ringraziare tutti perché in queste ore non solo la mia famiglia, che ovviamente è sempre accanto a me, ma tutti mi avete fatto sentire meno solo per tutte le accuse ingiuste che mi sono arrivate. Mi sono arrivati tanti messaggi da persone che hanno pensato soprattutto alla mia salute e a quella dei miei cari, mentre altri non hanno perso occasione per attaccare la mia persona con accuse che vanno sul personale e non c’entrano niente con la vicenda. Grazie davvero».

Questo il messaggio di ringraziamento, pubblicato da Ciro Immobile sul proprio profilo Instagram e rivolto a tutti coloro che lo hanno sostenuto in queste ore.