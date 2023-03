Lazio, Immobile è tornato: ora il capitano punta il Monza

Lazio, Immobile torna a Formello: ora il capitano punta il Monza. Ciro ha cinque giorni per convincere Sarri a schierarlo subito titolare al centro del tridente

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la ripresa degli allenamenti da parte del capitano, Ciro Immobile, che ha svolto l’attivazione atletica, i circuiti tecnici e la lunga partitella a campo ridotto nel corso della quale è andato a segno a più riprese.

L’attaccante ha risolto il problema muscolare, è nella fase di ricondizionamento, la presenza per la trasferta di Monza non è in dubbio, ed ha cinque giorni per convincere Sarri a schierarlo subito titolare al centro del tridente.