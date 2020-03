Lazio, Immobile si allena con un ospite speciale FOTO

Il bomber della Lazio prosegue gli allenamenti in vista della ripresa della Serie A. Oggi con lui un ospite d’eccezione

La Serie A è ancora ferma a causa del Coronavirus, ma i campioni della Lazio non si danno per vinti e continuano ad allenarsi ed a tenersi in forma in vista della ripresa.

Oggi Immobile si è allenato, rigoroasamente in casa, e lo ha fatto con un ospite speciale: il figlio Mattia. L’attaccante biancoceleste ha mostrato su Instagram come sta cercando di mantenersi attivo nonostante sia costretto all’interno delle mura domestiche.