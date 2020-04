Lazio, Immobile aggancia Leiva a quota 1 milioni di followers

Lazio, traguardo raggiunto anche sui social per Ciro Immobile che raggiunge quota 1 milione di followers su Instagram

Campionato fermo, niente calcio giocato e quindi non c’è tanto spazio da trascorrere anche sui social. In questo periodo infatti moltissimi calciatori sono più attivi che mai soprattutto su Instagram.

Come riporta il Corriere dello Sport c’è stato anche un aumento dei followers. King Ciro Immobile ha infatti raggiunto quota 1 milione agganciando così Lucas Leiva fino ad ora primo in questa speciale classifica. Terzo posto per il Tucu Correa 612mila followers. Seguono poi Milinkovic (470mila), Luis Alberto (269mila) e Acerbi (164mila).