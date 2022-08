Lazio-Ilic, la pista resta viva. Ma c’è una scadenza

La Lazio continua a monitorare con grande attenzione la situazione legata ad Ivan Ilic: la deadline del Verona fissata per il 20 agosto

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la Lazio resta fortemente interessata ad Ivan Ilic, mezzala del Verona. Gli scaligeri lo valutano 15 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua da Lotito e Tare.

Come ribadito più volte, per affondare il colpo servirebbe l’uscita, ad oggi complicata, di Luis Alberto. Ma c’è di più: Setti, presidente del Verona, ha fissato una deadline per il centrocampista. Se l’uscita non dovesse concretizzarsi entro il 20 agosto, Ilic rimarrà agli ordini di Cioffi.