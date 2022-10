Lazio, il tris di vittorie in A è servito! Mai successo con Sarri: il dato

Tre vittorie di fila per la Lazio di Sarri, prima volta che accade: ecco il dato sottolineato da Opta

La Lazio ha vinto la terza partita di fila in Serie A per la prima volta con Sarri. Dopo Verona e Cremonese è arrivato anche il successo contro lo Spezia grazie a Zaccagni, Romagnoli e Milinkovic-Savic. Inoltre – come sottolinea Opta – è la terza vittoria di fila senza subire gol, l’ultima volta che è accaduto era il 2015 con Pioli.

