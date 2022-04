Lazio, il Sarrismo ha fatto breccia: i numeri dell’attacco sono da scudetto

La Lazio ha numeri da scudetto per quanto riguarda il reparto offensivo: il Sarrismo ha fatto definitivamente breccia a Formello

Il Sarrismo, almeno per quanto riguarda la fase offensiva, ha definitivamente attecchito a Formello. Questa la disamina fatta da Il Messaggero che riporta i dati dell’attacco della Lazio in questa stagione.

I biancocelesti sono primi per possesso palla medio in Serie A (29 minuti e 57 secondi), primi per concretezza rispetto alle occasioni avute (41%) e attualmente in possesso dell’attaccante che segna di più in Italia. Venendo a dati più comuni la Lazio ha il secondo attacco del campionato (64 reti contro le 65 dell’Inter che però ha una gara in meno). Numeri clamorosi.