Lazio, il ricordo del club: «L’inizio di un sogno chiamato…» -VIDEO. Il post social pubblicato dalla società

Il 19 dicembre del 2012 la Lazio di Vladimir Petkovic ospitava il Siena nella sfida valida per gli ottavi di finale di quella Coppa Italia alzata il 26 maggio contro la Roma. Una partita lunghissima, decisa ai calci di rigore, in cui i biancocelesti dominarono a lunghi tratti per trovarsi poi sorprendentemente in svantaggio. Un clamoroso autogol di Cana, infatti, aveva regalato l’1-0 poi Ciani, su cross di Cavanda, all’ultima azione disponibile svetta in area e pareggia i conti. Nella lotteria dei rigori, invece a rubarsi la scena era stato Carrizo che con splendide parate contribuì a portare la Lazio ai quarti. La società, nel giorno dell’anniversario di quel match, ha voluto pubblicare sui social il video della rete del difensore francese.