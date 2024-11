Lazio, il punto sull’infermeria: ecco tutti i tempi di recupero. Gli ultimi aggiornamenti

Il punto sull’infermeria della Lazio. Ecco come stanno Castrovilli, Tavares e Zaccagni

Come riporta il Corriere dello Sport, la rosa della Lazio ha effettuato ieri mattina la seduta di scarico, in campo solo i non titolari del giorno prima.

Ai box ci sono Tavares, out per una lesione muscolare di basso grado al semimembranoso della coscia sinistra, e Castrovilli (operazione al menisco). Il portoghese sta procedendo bene sottolinea il Messaggero, sarà difficile vederlo in gruppo prima dell’8 dicembre contro il Napoli. Da valutare poi gli acciaccati del confronto con il Bologna. Zaccagni ha ricevuto un colpo al quadricipite ma non preoccupa.