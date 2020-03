Lazio, il programma delle partite a porte chiuse dei biancocelesti

Le sfide saranno due e i biancocelesti si troveranno a giocare una trasferta e una gara casalinga durante il mese di marzo

Il Consiglio dei Ministri ha deciso: le partite della Serie A si giocheranno a porte chiuse fino al 3 aprile per poi valutare nuovamente la situazione. Quello che è stato accettato dalla Lega e accettata formalmente da 18 società su 20 (con Napoli e Inter allineati alla maggioranza) è il recupero dei match rinviati nella 26^ giornata il prossimo weekend e slittare in questo modo il calendario di una settimana. Le giornate che si dovranno disputare a porte chiuse saranno tre: quelli della scorsa settimana, la 27^ e la 28^ giornata. Per la Lazio si tratterà di giocare solamente due sfide senza tifosi: la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta e in casa contro la Fiorentina. Ecco le possibili date:

Atalanta – Lazio (a porte chiuse), domenica 15 marzo ore 15 (probabile);

Lazio – Fiorentina (a porte chiuse), 21 o 22 marzo.