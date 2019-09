Lazio, il match contro il Cluj sarà un doppio esordio per Jony

Contro il Cluj Inzaghi dovrebbe concedere una chance a Jony, che esordirà dal primo minuto con la lLazio ed in Europa League

Domani pomeriggio inizierà ufficialmente il cammino della Lazio in Europa League. La squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Cluj in Romania. Ghiotta occasione per cominciare al meglio una nuova avventura europea e cercare di dimenticare la brutta sconfitta contro la Spal. L’allenatore utilizzerà, con tutta probabilità, alcune ‘seconde linee’, tra cui Jony. Lo spagnolo scenderà in campo come quinto di sinistra per far rifiatare Lulic. Per lui sarà un doppio esordio. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Malaga non ha mai preso parte nella sua carriera ad una gara europea. Inoltre, per lui sarà anche tempo di debutto dal primo minuto con l’aquila sul petto. Gli unici minuti in cui è stato in campo finora sono stati quelli finali del derby della Capitale. Lo spagnolo vuole guadagnarsi spazio e fiducia del tecnico, domani avrà una grande opportunità.