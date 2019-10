Sembra che la Lazio non sappia più segnare di testa

Il club biancoceleste è una delle tre squadre, insieme a Spal e Sampdoria, a non esser andati a segno in questa specialità in Serie A. Nel 2019 Lulic e compagni hanno trovato solo due marcature: Milinkovic ha deciso il match di San Siro a marzo, mentre un mese dopo è toccato a Caicedo insaccare a Marassi. Dal 28 aprile sono passate undici sfide senza che la Lazio sia riuscita a segnare di testa. Diverso è il discorso nelle coppe. Milinkovic ha sbloccato, con un imperioso stacco, la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dieci giorni fa, invece, è toccato a Immobile realizzare la rete della vittoria contro il Rennes con una zuccata su preciso assist del serbo.