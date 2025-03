Lazio, le idee di Baroni per il derby con la Roma: le ultime

La Lazio di Baroni studia le mosse per superare il Bodo Glimt e la Roma nel derby di campionato: ecco le strategie dei biancocelesti

La Lazio sarà costretta a molti appuntamenti ravvicinati a partire dalla conclusione delle pause nazionali. Questo intervallo di 10 giorni sarà infatti fondamentale per i capitolini, che possono godersi qualche giorno di riposo prima di tornare a Formello a studiare le contromisure per gli incontri imminenti.

In particolare, il ritorno a Roma dei biancocelesti avverrà nella notte tra il 10 e l’11, dal momento che già il 13 aprile si scenderà in campo all’Olimpico per il tanto atteso derby contro la Roma. Baroni, come scritto dal Corriere dello Sport, si voterà all’attacco con il proprio 4-2-3-1, confermato, anche se dovrà essere modificato per non rischiare un’eventuale ricaduta dai lungodegenti come Castellanos.