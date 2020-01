Lazio, idea Paloschi per l’attacco. Resta la candidatura di Jallow

Antonio Paloschi sarebbe l’attaccante indicato da Inzaghi per rinforzare la Lazio, in questo mercato di gennaio

A gennaio il mercato è di riparazione. Qualche innesto per puntellare la squadra, operazioni facili ed accessibili, le richieste di Inzaghi per la Lazio – come riportato da Il Messagero – sono le stesse di questa estate: un attaccante.

Consigliato dal fratello Pippo, Simone avrebbe indicato Antonio Paloschi: il giocatore è attualmente in forza alla Spal, squadra con cui i rapporti sono ottimi. La società, però, non sembra convinta e tiene in ballo la candidatura di Jallow.