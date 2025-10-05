Lazio, ecco il motivo delle sostituzioni di Dia e Tavares: la spiegazione e i dettagli

Lazio, svelata la scelta sui cambi di Dia e Tavares: la spiegazione del vice allenatore Ianni nel post partita

Un finale al cardiopalma allo Stadio Olimpico di Roma: la Lazio acciuffa il pareggio contro il Torino al minuto 102 grazie al rigore trasformato da Danilo Cataldi, centrocampista romano e simbolo della squadra biancoceleste. Dopo un lungo check del VAR, il numero 32 non ha tremato dagli undici metri, regalando ai suoi il definitivo 3-3 in una sfida valida per la sesta giornata di Serie A.

La partita è stata ricca di emozioni e ribaltamenti. Il Torino, guidato da Marco Baroni, tecnico esperto e pragmatico, era riuscito a portarsi avanti nel recupero con il colpo di testa di Saúl Coco, difensore centrale spagnolo. Sembrava la rete decisiva, ma la Lazio ha trovato la forza di reagire e strappare un punto prezioso davanti al proprio pubblico.

Al termine della gara, in conferenza stampa, non si è presentato Maurizio Sarri, allenatore dei biancocelesti, fermato da un lieve malessere. A parlare è stato il suo vice, Marco Ianni, collaboratore storico del tecnico toscano. Ianni ha spiegato le scelte effettuate nel corso del secondo tempo, chiarendo i motivi dei cambi che hanno inciso sull’andamento della partita.

«Toma Basic, centrocampista croato, ed Elseid Hysaj, terzino albanese, non giocavano da molto tempo. Era importante dare loro minutaggio. Allo stesso tempo, Nuno Tavares, esterno portoghese, e Boulaye Dia, attaccante senegalese, erano stanchi. Dovevamo cercare di segnare il terzo gol per poi gestire la partita», ha dichiarato Ianni.

Le parole del vice allenatore hanno evidenziato la volontà della Lazio di mantenere un atteggiamento offensivo, nonostante le difficoltà fisiche di alcuni giocatori. Una scelta che ha pagato solo in parte, visto il pareggio acciuffato in extremis.