Lazio, i tre punti di oggi valgono il terzo posto in solitaria

Lazio, alle 18,30 la squadra di Sarri scenderà in campo contro il Verona per proseguire la corsa Champions League

Alle 18.30 la Lazio scenderà in campo per due obiettivi, uno quello di riscattare la sconfitta contro la Juventus, e il secondo per proseguire la corsa Champions che il club non vuole fallire.

La sconfitta di ieri del Milan e di sabato per l’Atalanta, consente alla squadra di Sarri di avere un occasione ghiotta ovvero quella di staccare le due squadre e di blindare il terzo posto in solitaria.