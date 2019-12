Lazio, i fantastici quattro colpiscono ancora: sono quindici le partite senza sconfitta

Lazio, continua la striscia positiva di prestazioni con il quartetto in campo composto da Immobile, Correa, Milinkovic e Luis Alberto

I fantastici quattro continuano a far sognare: il modulo con Immobile, Correa, Milinkovic e Luis Alberto ha lasciato il segno anche ieri durante la finale di Supercoppa contro la Juventus. Secondo una statistica riportata da Lazio Page infatti sono quindici le partite di fila senza sconfitta con in campo i quattro biancocelesti. Nelle ventidue partite totali giocate insieme da inizio campionato quattro sono le vittorie, cinque i pareggi e tre le sconfitte con una media punti di 2.14. Un modulo che Inzaghi continuerà a tenersi stretto per il 2020. Ecco la lista dettagliata delle sfide:

Le 15 partite consecutive senza sconfitte con le 4 stelle dall’inizio MIL-LAZ (CI) 0-1

SAM-LAZ 0-3

LAZ-ROM 1-1

LAZ-PAR 2-0

LAZ-GEN 4-0

BOL-LAZ 2-2

LAZ-ATA 3-3

FIO-LAZ 1-2

MIL-LAZ 1-2

LAZ-LEC 4-2

SAS-LAZ 1-2

LAZ-UDI 3-0

LAZ-JUV 3-1

CAG-LAZ 1-2

JUV-LAZ (SI) 1-3#JuveLazio — Lazio Page (@laziopage) December 23, 2019