Lazio, i biancocelesti corrono come nessun’altro in Serie A: il dato. Esattamente come nella scorsa stagione

Come emerge dai dati pubblicati dalla Lega, nessuno copre il campo come lo fa la Lazio. Sono 116,705 i km percorsi in media a partita, due in più rispetto al Monza (114,698 km) secondo in questa speciale classifica. Ma non solo.

Proprio come lo scorso anno la Lazio domina atleticamente la Serie A e si rivela una squadra che fa della copertura del campo una delle sue doti principali. La differenza tra i chilometri percorsi in camminata e quelli in corsa, invece, sottolineano come la rosa di Sarri fa del ritmo e della corsa un’arma per fare la differenza durante la partita.