Lazio, Hoedt scalpita: «Sono molto felice di tornare a casa». Avrà il numero 14

Il centrale olandese posta una foto su Instagram con la maglia della Lazio. Avrà il numero 14.

«Sono molto felice di tornare a casa!». Così scrive Wesley Hoedt su Instagram, postando una foto con la maglia della Lazio numero 14. Il centrale olandese non vede l’ora di iniziare la sua seconda avventura a Formello. Aveva lasciato i biancocelesti nell’estate del 2017 per andare al Southampton. Poi due esperienze in prestito al Celta Vigo e all’Anversa, quindi il ritorno nella Capitale. E’ arrivato con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro.