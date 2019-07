Lazio, Hinteregger ripreso in un video mentre era ubriaco: è rottura con l’Augsburg

Martin Hinterreger è stato ripreso ubriaco in piena notte. Il difensore vuole lasciare l’Augsburg: su di lui ci sono Lazio ed Eintracht

Non sembrano esserci novità di mercato all’orizzonte per Martin Hinteregger, attualmente vincolato da un contratto con l’Augsburg. Con la società tedesca però, il difensore non vuole più avere niente a che fare. Dopo i sei mesi all’Eintracht, l’austriaco sognava proprio il ritorno a Francoforte e non ha mai fatto nulla per nasconderlo. Anzi, il primo giorno di ritiro con l’Augsburg si è presentato proprio con il borsone dell’Eintracht (qui la notizia).

VIDEO – La società detentrice del suo cartellino non lo libera; chiede 15 milioni, cifra al momento a cui non si è avvicinato né l’Eintracht né la Lazio, uniche due società a lui interessate. Il momento è molto delicato per Hinteregger, che qualche sera fa, come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato ripreso da un video mentre barcollava ubriaco. Non è un segnale incoraggiante questo per le squadre che lo seguono, infatti questo gesto potrebbe allontanare ancor di più le pretendenti e costringerlo a restare all’Augsburg. Almeno che quest’ultimi non decidano di abbassare notevolmente le proprie pretese economiche per il cartellino di Hinteregger. La Lazio aspetta le uscite in difesa e monitora la situazione.