Lazio, Hernanes: «Vederli giocare mi diverte. Sono contento per Leiva»

L’ex centrocampista della Lazio, in un’intervista rilasciata, ha parlato di quanto ancora segua i colori biancocelesti nonostante la distanza

Ci eravamo tanto amati: così si potrebbe riassumere il rapporto tra Hernanes e la Lazio. Un amore consumatosi negli anni e diventato quasi odio poi. Nonostante tutto il brasiliano ha lasciato un buon ricordo di sé al popolo laziale e comunque è rimasto legato all’ambiente.

In una recente intervista, il brasiliano ha rilasciato delle dichiarazioni che evidenziano come, nonostante tutto, la Lazio sia rimasta all’interno del cuore del fantasista. Ecco le sue parole: «Meritano di essere lì e sono contento per tutti i laziali, che sicuramente stanno godendo per questa splendida cavalcata. Vedere i biancocelesti giocare è un divertimento. Spero che possano arrivare a vincere lo Scudetto. Leiva mi ha chiamato prima di accettare la Lazio, ci siamo parlati un po’. Visto quanto sta facendo sono contento per lui».