Lazio, Guendouzi festeggia la vittoria contro il Napoli con un post che fa impazzire i tifosi sui social – FOTO

Lazio, l’ex Marsiglia manda in tilt i tifosi delle aquile con un bellissimo post social per festeggiare la vittoria di ieri sera con il Napoli

Nonostante siano passate ben 24 ore dal triplice fischio della partita del Maradona, in casa Lazio aleggia ancora entusiasmo ed euforia per un successo fondamentale che permette ai biancocelesti di rimanere in lotta per il vertice. Lo sa bene Guendouzi, il quale festeggia sui social i tre punti conquistati con il Napoli con un bel post social