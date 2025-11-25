News
Lazio, dopo la vittoria sul Lecce un biancoceleste entra ufficialmente in diffida: la decisione del Giudice Sportivo
La Lazio archivia la vittoria contro il Lecce con un solo ammonito: Matteo Guendouzi, autore del gol che ha aperto le marcature. A chiudere la partita ci ha pensato Noslin, decisivo nel finale con la rete del 2-0.
Dal comunicato del Giudice Sportivo emerge che per il centrocampista francese si tratta del quarto cartellino giallo stagionale, un dettaglio che pesa sulla sua situazione disciplinare.
Guendouzi entra infatti in diffida: un’eventuale ammonizione nella sfida di San Siro contro il Milan lo costringerebbe a saltare la successiva gara di campionato contro il Bologna. Massima attenzione dunque per Sarri e il suo giocatore.
