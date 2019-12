Lazio, Graziani: «Biancocelesti orchestra perfetta, questa non è la vera Juventus»

Lazio, Ciccio Graziani commenta la prestazione perfetta dei biancocelesti e bacchetta la Juventus a microfoni di Radio Anch’io Sport

Una Lazio che ha fatto incantare tutti con la prestazione di ieri. La sfida al King Saud University Stadium contro la Juventus ha incoronato il periodo vincente che sta vivendo la squadra di Inzaghi. La vittoria biancoceleste ha fatto parlare tutti e tra questi anche Ciccio Graziani che è intervenuto a Radio Anch’io Sport per commentare la finale di Supercoppa. Ecco le sue parole:

«La Lazio è un’orchestra perfetta. Tutti suonano nel modo migliore. Palleggiano bene e ripartono alla grande. Dall’altra parte, ho visto una squadra annichilita. Un possesso che non porta a nulla. Credo che non sia la vera Juventus. Se continua così non vince neppure lo scudetto.»