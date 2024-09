Lazio, ancora un gol in avvio! Errore Guendouzi, rigore per i viola

Dopo aver tenuto la porta inviolata nel primo tempo, la Lazio concede un altro gol in avvio di gara, questa volta nella ripresa

Avevamo parlato troppo presto: dopo non aver concesso il gol ad inizio partita, al rientro in campo per la ripresa ecco che dopo pochi minuti arriva il gol del pareggio in Fiorentina Lazio.

In questo caso grossa leggerezza di Guendouzi che su un pallone conteso colpisce in ritardo Gudmundsson con un pestone. L’arbitro indica il dischetto – poche proteste dei biancocelesti – e l’islandese segna così al suo debutto. La concertazione ad inizio partita rimane un problema per la squadra di Baroni.