Lazio, i gol subiti continuano a essere un problema: 12, solo una squadra ha fatto peggio e i clean sheet...

Lazio, i gol subiti cominciano a essere un problema: solo l’Atalanta ha fatto peggio tra le squadre di alta classifica

Quello dei gol subiti in campionato continua a essere un problema per la Lazio: i biancocelesti hanno subito per ora già 12 reti: come riportato dal Corriere della Sera solo l’Atalanta fra le squadre di alta classifica ha fatto peggio, con una rete in più, ma a differenza della Dea, i biancocelesti sono ancora a 0 clean sheet.

In passato i biancocelesti hanno fatto peggio solo in quattro occasioni: nel 2021-22 quando il primo arrivò alla 10ª giornata e nel 1954-55 sempre alla decima, poi 34-35 con 12 partite consecutive subendo almeno un gol e infine nel 48-49 quando ci vollerò 16 partite per non subire nessun gol.