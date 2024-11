Lazio macchina da gol: 24 reti in 11 partite, solo una volta ha fatto meglio

La Lazio continua a macinare reti su reti: sono 24 in 11 partite i gol fatti dalla squadra di Baroni: uno dei risultati migliori della storia biancoceleste

Con le due reti segnate ieri salgono a 24 quelle fatte dalla Lazio nelle prime 11 giornate. Si conferma quindi il feeling con il gol della squadra di Baroni, che raggiunge uno dei migliori risultati nella sua storia recente.

Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, solo in una occasione i biancocelesti avevano segnato di più nell’epoca della Serie A a 3 punti: trentuno nel 2017/18. Agganciate invece le stagioni 1999/2000 e 2019/2020, anche in quel caso i gol segnati erano stati 24.