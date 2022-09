Lazio, 7 gol in meno rispetto all’anno scorso: c’è la mano di Provedel

Sono ben sette i gol in meno presi dalla Lazio rispetto dalla scorsa stagione: merito anche di Ivan Provedel

Ci ha messo ben Poco Ivan Provedel a prendersi la Lazio. Le sue prestazioni hanno convinto anche Mancini, che l’ha convocato in Nazionale.

Ma a beneficiare della sue qualità, della sua fame e della sua voglia sono stati soprattutto i biancocelesti. In 7 giornate l’ex Spezia ha già mantenuto tre volte la porta inviolata, vantando così un terzo dei clean sheet (9) dell’intera scorsa annata. E non è tutto: sono

sette gol in meno (5 contro 12) a questo punto rispetto alla stagione passata. Ed è la Lazio a vantare la migliore crescita della Serie A, davanti ad Atalanta (-6), Juve (-5), Udinese (-4) e (-1) Roma. Insomma, il buon Ivan ci sta mettendo del suo.