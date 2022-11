Lazio, i gol non arrivano solo dagli attaccanti: i numeri

La Lazio sembra essere ancor di più una vera e propria macchina da gol. E a dirlo sono i numeri di questa stagione

Infatti, come evidenziato da Il Messaggero, i biancocelesti si stanno confermando come tra i più prolifici della Serie A. E quest’anno le vie del gol sono infinite. 35 le reti messe a segno quest’anno, con una media di più di due a partita. A colpire è però l’equa distribuzione. In sei hanno infatti segnato almeno quattro gol.

Il bomber, nonostante gli infortuni, è sempre Immobile, a quota sette. A cinque ci sono Milinkovic e Zaccagni. A quattro ci sono Luis Alberto, Felipe Anderson e Pedro. Poi c’è Vecino con tre. A chiudere, con una rete, Romagnoli e Romero. Cifre che fanno capire come, rispetto alla scorso anno, ci sia stato un importante apporto di Zaccagni e un attacco non più Immobile dipendente. E come la corsa Champions passi anche da ciò.