Lazio, quanti gol nella ripresa: nessuno come i biancocelesti

Nessuna squadra in Serie A ha segnato nella ripresa come la Lazio: questi i numeri dei biancocelesti quest’anno

Nessuna squadra in Serie A ha segnato nella ripresa come la Lazio. Da analizzare i numeri dei biancocelesti quest’anno.

Infatti, come rivelato dalle statistiche della Lega Serie A, i capitolini sono andati a segno in ben 39 occasioni, come l’Inter. Insomma, un primato che potrebbe essere confermato lunedì nel match contro la Juventus