Lazio, ritorna il problema degli approcci alle partita: sono tornati i gol presi in avvio

Nella Lazio torna il problema dei gol presi in avvio di gara: sono 11 in stagione, 5 solo nell’ultimo mese, ecco i numeri

La Lazio nel 2025 ha di nuovo un problema con i gol presi in avvio di partita. I biancocelesti, come riportato da il Messaggero, sono già 5 i gol presi nei primi 20′ di partita nell’ultimo mese sugli 11 totali. A cominciare dal derby, con i gol giallorossi arrivati all’11′ di Pellegrini e al 18′ di Saelemaekers. Contro il Como solo gli errori di Strefezza e Nico Paz hanno evitato un gol in avvio di partita. Con la Fiorentina però si ripete quanto visto con la Roma: Adli all’11’ e Beltran al 17‘. Infine contro il Braga il gol di Horta arriva al 6′.

Contro il Cagliari i biancocelesti sarà quindi necessario tornare a prestare attenzione all’approccio per la gara e, a far sorridere Baroni, ci pensa il ritorno dei big. In Sardegna torneranno dal primo minuto Guendouzi, Rovella e Zaccagni: il primo ha smaltito l’influenza, mentre gli altri due sono rimasti a Roma giovedì per la squalifica rimediata contro la Real Sociedad.