Lazio, goditi le vacanze per tornare al meglio

E’ tempo di meritate vacanze, per i giocatori della Lazio che hanno appena vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus

Dopo tanto duro lavoro, finalmente è arrivato il momento del meritato riposo per Inzaghi e i suoi.

In attesa della ripresa degli allenamenti, lunedì prossimo, i neo Supercampioni si sono concessi qualche giorno in compagnia dei familiari per ricaricare le batterie e passare serenamente il Natale. Tra le mete preferite dei giocatori della Lazio, ci sono proprio gli Emirati Arabi: Caicedo, insieme ad Immobile e mister Inzaghi, trascorrerà le festività a Dubai. Anche Tare si trasferirà nella città del Burj Khalifa, ma non proprio per diletto: il DS laziale è in lizza per il premio di miglior direttore sportivo. Differenti le tappe di Leiva e Guerrieri invece, come riporta il Corriere dello Sport: il mediano andrà con la famiglia alle Maldive, mentre il portiere biancoceleste andrà a trovare il fratello in Australia.